Il Nantes è in crisi e cambia ancora in panchina: via Kantari, Halilhodzic pronto a tornare

Secondo quanto riportato da L’Équipe , Ahmed Kantari non è più l’allenatore del Nantes. La decisione, presa nelle ultime ore, arriva a meno di tre mesi dalla sua nomina, quando aveva sostituito Luis Castro sulla panchina dei Canarini. Il tecnico marocchino non è riuscito a invertire la rotta, collezionando otto sconfitte in dieci partite e ottenendo solo due successi, in trasferta contro il Olympique Marsiglia (0-2) e contro il Le Havre (2-0). Sotto la sua guida, il Nantes è scivolato in zona retrocessione, con soli due punti di vantaggio sull'Auxerre, squadra che attualmente andrebbe agli spareggi, e sette punti in meno rispetto al Nizza, primo club fuori dalla zona retrocessione.

Per sostituire Kantari, la società ha scelto di richiamare Vahid Halilhodzic, già alla guida del Nantes nella stagione 2018-2019, quasi sette anni dopo il suo primo passaggio sulla panchina. Halilhodzic, ex giocatore del club, dovrà affrontare la difficile sfida di salvare i Canarini dalla retrocessione e ridare fiducia a una squadra in crisi, con l’obiettivo di risalire rapidamente in classifica e garantire stabilità tecnica e mentale al gruppo.