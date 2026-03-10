PSG stanco mentalmente? Luis Enrique: "Semmai lo siete voi, allegri alla vigilia del Chelsea"

Mister Luis Enrique, intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, ha parlato così del momento di difficoltà del suo Paris Saint-Germain: "PSG stanco mentalmente? Siete voi giornalisti ad avere stanchezza mentale, mi fate sempre questa domanda, ma io non vedo alcuna stanchezza mentale da parte dei miei giocatori".

Su come arriva il PSG al big match col Chelsea: "Abbiamo fatto una settimana molto buona, affrontiamo questo momento della stagione con l'allegria che ci dà sapere di essere in grado di vincere queste partite da dentro o fuori".

Sui tanti infortuni: "Col calendario attuale dobbiamo gestire, dobbiamo accettarlo e adattarsi. Sono competizioni diverse, momenti diversi, dobbiamo avere equilibrio e offrire un buon rendimento".