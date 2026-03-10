Arriva la conferma: niente Manchester City per Mbappé, il francese salterà la gara d'andata

Kylian Mbappé salterà il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, in programma domani alle 21. Lo ha confermato il Real Madrid; l’attaccante francese, che sta continuando a curare la distorsione al ginocchio sinistro, non scende in campo dal 21 febbraio, giorno della sconfitta del Real sul campo dell’Osasuna (2-1). Tornato a Madrid dopo le cure a Parigi, Mbappé è stato fotografato mentre correva in allenamento, ma non è previsto il suo rientro prima della gara di ritorno.

L'ex di Monaco e PSG non sarà l’unico assente tra i Blancos. L’infermeria del Real è piena e ben sette giocatori mancavano all’appello in allenamento; tra questi, il brasiliano Rodrygo, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro contro il Celta Vigo, chiudendo anzitempo la stagione. L’intervento chirurgico è stato effettuato oggi con successo.

Out anche Dani Ceballos, Jude Bellingham, Eder Militao, Alvaro Carreras e David Alaba. L’allenatore Alvaro Arbeloa ha solo tre attaccanti disponibili: Vinicius, Gonzalo Garcia e Franco Mastantuono. Una situazione critica che mette a dura prova le scelte tattiche del Real per la sfida contro i Citizens.