Lewandowski e il futuro: "Non sono sicuro nemmeno al 50% della direzione che prenderò"

La permanenza di Robert Lewandowski al Barcellona continua a essere un’incognita. Nonostante le voci su un possibile addio a fine stagione e le dichiarazioni di sua moglie in gennaio, che parlava della "probabile ultima stagione in blaugrana", il centravanti polacco resta prudente. In un’intervista a The Athletic ha spiegato: “Non lo so ancora, devo vedere le sensazioni. Per ora non posso dire nulla su cosa deciderò perché non sono nemmeno al 50% sicuro della direzione da prendere".

Lewandowski chiarisce che la scelta potrebbe arrivare tra qualche mese, ma non sente pressione: "Con l’età e l’esperienza che ho non devo decidere subito. Forse fra tre mesi dovrò farlo, ma non sono stressato. Devo iniziare a percepirlo per rendere più semplice la decisione sul mio futuro". Nonostante tutto, l’attaccante guarda con orgoglio alla sua esperienza al Barça. "Stare al Barcellona in questi ultimi anni mi ha fatto capire quanta dedizione e lavoro ci sia dietro le quinte per far andare avanti il club. C’è grande ambizione e fiducia nel futuro", ha detto Lewandowski, che ha segnato finora 115 gol con la maglia blaugrana.

A 37 anni, il giocatore ha imparato a curare meglio il proprio corpo: "Prima pensavo di poter mangiare quello che volevo perché ero magro, ma in allenamento non avevo forza. Ho cambiato abitudini e in poche settimane la differenza è stata enorme". Infine, Lewandowski ha confermato il suo sostegno a Joan Laporta nelle elezioni presidenziali del club: "Per un club come il Barcellona, stabilità e fiducia in un progetto a lungo termine sono fondamentali. Credo nella continuità e nelle persone che comprendono davvero i valori e l’identità di questa società". Un messaggio chiaro sul legame con la gestione attuale e sull’importanza di una visione duratura.