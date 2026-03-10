Real Madrid, Rodrygo operato con successo. L'appuntamento è alla prossima stagione

Rodrygo è stato operato con successo dopo il grave infortunio al ginocchio destro. L’attaccante del Real Madrid è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco esterno, lesionati durante la partita contro il Getafe disputata una settimana fa.

L’operazione è stata eseguita dal noto specialista Manuel Leyes, dopo alcuni giorni di attesa necessari per ridurre l’infiammazione dell’articolazione. Ora, per il brasiliano, comincia ufficialmente il lungo percorso di recupero. Rodrygo aveva ricevuto palla sulla fascia sinistra e, nel tentativo di partire in velocità dopo uno scambio con Liso, la gamba si è bloccata in modo innaturale. Il dolore è stato immediato: l’attaccante ha sollevato la gamba e ha iniziato a zoppicare, accasciandosi per alcuni istanti sul terreno di gioco. Nonostante il forte fastidio, si è rialzato e ha continuato a giocare per oltre mezz’ora. Resta il dubbio se la lesione fosse già completa o se lo sforzo successivo abbia aggravato la situazione.

Il giorno seguente gli esami strumentali hanno confermato la diagnosi più temuta: rottura del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Una notizia durissima per il brasiliano, che ha affidato ai social un messaggio pieno di emozione: "Forse la vita è stata un po’ crudele con me ultimamente; anche se è un momento difficile, prometto di non fermarmi… è solo un arrivederci". I tempi di recupero sono particolarmente lunghi e il giocatore dovrà chiaramente rinunciare al Mondiale. Un'arma importante in meno a disposizione di Carlo Ancelotti e del suo Brasile.