Joey Barton arrestato: è accusato di lesioni personali dopo una rissa in un club di golf

Nuovi guai per Joey Barton. L’ex centrocampista inglese, noto per il carattere fumantino e le uscite spesso provocatorie sui social, è stato posto in custodia cautelare questa mattina dopo essere stato arrestato per sospetti di lesioni personali a seguito di una rissa in un club di golf. L’episodio sarebbe avvenuto domenica scorsa e ha richiesto l’intervento dei soccorsi: un uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti a causa di ferite al volto e alle costole.

Un portavoce della polizia del Merseyside ha dichiarato: "Un uomo di 50 anni e uno di 43 anni sono stati arrestati entrambi, sospettati di lesioni volontarie. Al momento si trovano in custodia cautelare e saranno interrogati dagli inquirenti. L’indagine sull’accaduto è in corso".

Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di vicende extracalcistiche che hanno contraddistinto Barton dopo il ritiro, confermando la sua fama di personaggio controverso e difficile da gestire fuori dal campo. L’ex calciatore, tra le altre, ha vestito le maglie di club prestigiosi come Marsiglia e Newcastle e i suoi comportamenti turbolenti hanno spesso fatto notizia in Inghilterra e in Francia. Al momento le autorità locali stanno conducendo le indagini e nei prossimi giorni si capirà se Barton dovrà rispondere legalmente per lesioni. Intanto, la vicenda ha attirato l'attenzione degli ex compagni, preoccupati per l’ennesima controversia che coinvolge Barton, talentuoso ma sempre al centro delle polemiche.