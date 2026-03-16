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Real Madrid, la scelta presa con Mbappé per gli ottavi di Champions contro il City

Real Madrid, la scelta presa con Mbappé per gli ottavi di Champions contro il City TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Assente da tre settimane, Kylian Mbappé tornerà a disposizione del Real Madrid martedì contro il Manchester City, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante francese ha svolto lunedì l'intero allenamento con le merengues ieri e, di comune accordo con il club, è stato deciso che farà parte della spedizione madrilena a Etihad. Lo riferisce L'Equipe oggi.

Era quanto sperato da Alvaro Arbeloa: "Trovo che stia molto bene e lo vedo migliorare giorno dopo giorno. Voglio che possa essere con noi a Manchester. Poi vedremo come si sentirà domenica, giorno in cui prenderemo la decisione finale. Ma spero che ci sia". KM10, dunque, dopo 3 settimane ai box è pronto ad essere liberato in campo per chiudere i conti una volta per tutte con il City di Guardiola e certificare il passaggio ai quarti di finale di Champions. Come noto, l'ex PSG si è fatto in quattro per recuperare dal problema al ginocchio, è volato anche a Parigi per affrontare delle terapie conservative e accorciare i tempi di recupero. Insieme allo staff del Real, tra l'altro, si era fissato come obiettivo il rientro proprio per il match di ritorno contro i Citizens.

Eppure Mbappe non dovrebbe comunque partire titolare. Grazie al vantaggio acquisito all'andata dal Madrid al Bernabeu (3-0), l'idea è di farlo entrare in gioco solo se le cose dovessero mettersi male. Stessa situazione già vista in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona (2-3, il 11 gennaio). Il bomber francese ha saltato 5 partite finora tra tutte le competizioni ma anche solo la sua presenza a Manchester gioverà alla squadra. E sarà da carta in più per Arbeloa.

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