Mastantuono espulso per proteste, Arbeloa furioso: "Non ce lo possiamo permettere"

Una serata da dimenticare per il Real Madrid. La squadra di Arbeloa, sconfitta in casa dal Getafe per 1-0, ha chiuso la gara con un episodio controverso: al 95’, Franco Mastantuono è stato espulso con un cartellino rosso diretto per aver rivolto parole irrispettose all’arbitro, coprendosi la bocca: "Che vergogna, che dannata vergogna!", avrebbe ripetuto più volte il giovane argentino, secondo la ricostruzione di As.

Entrato in campo al 69’ per cercare di cambiare le sorti della partita, Mastantuono aveva provato a rendersi pericoloso con qualche iniziativa in area avversaria. Ma l’episodio finale ha chiuso una serata nera, con l’ennesima sconfitta consecutiva in campionato che complica seriamente la rincorsa al titolo e allontana il Real dal Barcellona e dalla vetta alla Liga.

Il tecnico Alvaro Arbeloa ha commentato: "Quello che è successo a Mastantuono è inaccettabile. Non so esattamente cosa abbia detto all’arbitro, ma se è stato espulso significa che ha superato il limite. Non possiamo permettere comportamenti del genere", ha detto il tecnico, che già deve far fronte a diverse assenze di spessore, in particolare quelle di Jude Bellingham e Kylian Mbappé. L'ex River dovrebbe scontare due giornate di squalifica, saltando quindi la trasferta contro il Celta Vigo e la sfida casalinga contro l'Elche, per tornare disponibile solo in occasione del derby contro l’Atlético Madrid del 22 marzo. Ma molto dipenderà dal referto.