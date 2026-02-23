Crollano i minuti di Mastantuono al Real Madrid. Argentina preoccupata in vista del Mondiale

In Argentina c’è grande preoccupazione per il futuro del talento Franco Mastantuono dopo l’arrivo di Alvaro Arbeola sulla panchina del Real Madrid. Da quando è arrivato il nuovo tecnico infatti il classe 2007 ha visto sempre meno il campo accomodandosi spesso in panchina per tutta la gara nonostante l’inizio sotto Arbeloa facesse sperare in qualcosa di diverso: nelle prime sei gare della nuova gestione infatti l’argentino era sceso in campo cinque volte da titolare, ma dopo la sfida contro il Rayo Vallecano è quasi sparito dai radar.

Come sottolineato da TyC Sports Mastantuono è sceso in campo contro il Valencia solo all’82°, mentre non ha giocato alcun minuto contro Real Sociedad e Osasuna in campionato e col Benfica in Champions League. Un utilizzo che rischia di mettere in serio dubbio, se dovesse continuare così fino al termine delle stagione, la sua presenza con la maglia albiceleste sia per la Finalissima 2026 contro la Spagna, in programma fra un mese in Qatar, sia per il Mondiale di questa estate che si terrà fra Stati Uniti d’America, Canada e Messico.

Secondo la leggenda del River Palte e campione del mondo con l’Argentina nel 1978 Norberto Alonso il futuro di Mastantuono potrebbe essere in prestito altrove: “Lo stanno uccidendo e sapete come finirà? Che il ragazzo andrà in squadre di livello inferiore e forse poi tornerà al Real Madrid. Deve dimostrare di essere abbastanza bravo per vestire quella maglia”.