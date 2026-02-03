Kempes consiglia Mastantuono: "Deve sacrificarsi venti volte più di Mbappé o Vinicius"

La leggenda argentina Mario Kempes ha lanciato un duro monito al giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono, esortandolo a cambiare marcia. Secondo il campione del mondo '78, giocare a Madrid non è come essere al River o al Boca: ai Blancos bisogna dimostrare il proprio valore ogni singolo giorno, anche in allenamento.

Kempes ha chiesto al diciannovenne maggiore audacia, suggerendogli di prendere esempio da Lamine Yamal del Barcellona. L'invito è quello di non aver paura di sbagliare, di puntare l'uomo e di cercare la conclusione da fuori, proprio come faceva in Argentina, senza farsi schiacciare dal peso della maglia. Il monito finale è netto: per restare al Real Madrid, Mastantuono deve sacrificarsi "venti volte più di Mbappé o Vinicius". Se non riuscirà a tirare fuori il carattere e il potenziale che lo hanno portato in Spagna, la sua permanenza nella capitale spagnola rischia di essere molto breve.

Mastantuono al Real è stata un'operazione da 45 milioni di dollari (circa 39,5 milioni di euro), che verranno versati al River Plate in diverse rate. Questo investimento sottolinea la volontà del Real Madrid di continuare a puntare sui giovani talenti globali, seguendo una strategia che ha già portato a Valdebebas giocatori come Vinicius Jr., Rodrygo e Fede Valverde.