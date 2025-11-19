Ferguson emozionato: "Mai visto la Scozia ai Mondiali. E ieri era il compleanno di mia figlia"
Un tripudio di fronte alla serata stoica della Scozia di Clarke, capaci di ribaltare le sorti del girone con uno straordinario 4-2 sui favoriti del girone, la Danimarca. Per il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, ieri è stato un giorno speciale in doppia forma, ancora prima di quanto accaduto all’Hampden.
"È il terzo compleanno di mia figlia oggi (ieri, ndr) e mi dispiaceva un po’ non poterlo passare con lei, ma ne è valsa la pena vederla alla fine", ha dichiarato alla BBC Scotland. "Sono così felice e così orgoglioso. Probabilmente realizzeremo tutto domani, quando saremo tutti con il mal di testa post-sbornia", la battuta del giocatore rossoblù. "Sono cresciuto senza mai vedere la Scozia a un grande torneo, mai a un Mondiale, ma abbiamo chiuso il girone al primo posto".
Anche il capitano della Scozia, Andrew Robertson, ha rilasciato delle dichiarazioni in seguito all'accesso diretto alla Coppa del Mondo 2026: "Il discorso del mister prima della partita è stato incredibile. Ha ripercorso i grandi momenti che abbiamo vissuto. Eravamo piuttosto emozionati. Farlo per lui, per lo staff e per tutte le nostre famiglie: sarà ricordata come una delle notti più belle della mia vita. Questo riassume questa squadra. Non molliamo mai. Continuiamo a lottare fino alla fine, in una delle partite più folli. Abbiamo fatto patire il Paese, ma sono sicuro che ne sia valsa la pena. Andiamo al Mondiale".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.