L'agente di Fullkrug apre all'addio: "Il trasferimento al West Ham non ha funzionato"

Nell'estate del 2024 l'attaccante tedesco Niclas Fullkrug si è trasferito dal Borussia Dortmund al West Ham a fronte del pagamento di 27 milioni di euro. A distanza di un anno e mezzo si può dire che il centravanti non abbia avuto vita facile in Premier League: 18 presenze e 3 gol alla prima stagione in campionato, 6 apparizioni e ancora zero reti in questo inizio.

L'agente del giocatore, Thorsten Wirth, amministratore delegato dell'agenzia di consulenza della ROOF, parlando nel podcast "TOMorrow Business" ha aperto decisamente alla possibilità che il giocatore lasci il club. Queste le sue parole: "Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola", la sua ammissione.

Poi ha aggiunto con sincerità: "Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento".

Il suo periodo nel calcio inglese è stato caratterizzato da alcuni infortuni che lo hanno frenato. Wirth ha anche parlato di un "momento negativo" del giocatore. Ad ottobre Fullkrug ha subito un altro infortunio muscolare.