Arsenal, allarme Gyokeres. Arteta: "Fuori per infortunio, sono preoccupato"

Mikel Arteta ha escluso Viktor Gyokeres dalla trasferta di Champions League dell'Arsenal contro lo Slavia Praga: l'attaccante arrivato ai Gunners in estate ha subito un infortunio muscolare nella vittoria per 2-0 contro il Burnley di sabato.

L'allenatore dell'Arsenal non ha specificato quale muscolo si sia infortunato, ma non si è mostrato ottimista. Anche Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, Noni Madueke, Kai Havertz e Gabriel Jesus sono infortunati, mentre Martin Zubimendi è squalificato.

Queste le parole di Arteta in conferenza stampa alla vigilia della sfida: "(Gyokeres) non è assolutamente disponibile. Non si è allenato oggi. Dobbiamo fare altri esami e tac per capire l'entità dell'infortunio. Sono preoccupato perché non ha avuto molti problemi muscolari e ha dovuto lasciare il campo perché sentiva qualcosa, il che non è mai un buon segno, soprattutto per un giocatore molto esplosivo".

Polemica per la gara contro il Palace in Carabao Cup

Arteta è intervenuto poi sulla questione legata alla partita dei quarti di finale della Carabao Cup dell'Arsenal contro il Crystal Palace: la Federazione ha confermato che si giocherà il 23 dicembre, appena due giorni dopo che entrambe le squadre avranno giocato in campionato.

In merito Arteta ha aggiunto: "Speriamo che spostino la partita di Premier League perché giocare in questa data non ha alcun senso. Quindi ora decideremo la data. Sono sicuro che cambieranno anche la data della Premier League". Non ha voluto dire se l'Arsenal abbia chiesto o meno di spostare la partita di Premier League, che si sarebbe giocata contro l'Everton il 21 dicembre, ma ha aggiunto: "Lascio che sia il club a decidere. Sono sicuro che applicheremo i principi prima di tutto ai giocatori, poi ai tifosi e infine ai tempi in cui abbiamo bisogno di uguaglianza e pari opportunità per ogni club. Quindi, spero che sarà fatta la scelta giusta".