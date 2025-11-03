La Super Lig turca dopo 11 partite: Gala a +4, Shomurodov più di Icardi
Si chiude l'11^ giornata nella Super Lig turca. Nella giornata di oggi è arrivato un pareggio per 0-0 fra l'Alanyaspor ed il Gaziantep. Vittorie di misura per il Rizespor in casa contro il Karagumruk e per l'Antalyaspor contro l'Eyupspor.
I risultati del weekend: Onana ferma il Gala
Ieri sera grande vittoria in rimonta per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, capace di rimontare da 2-0 a 2-3 il Besiktas. Ai gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré e di Topcu (al 5' ed al 22') hanno risposto Yuksek (al 32'), Asensio (al 3' di recupero del primo tempo) e Duran all'83'.
Solo 0-0 per il Galatasaray nel match valido per l'11^ giornata della Super Lig turca: il Trabzonspor, con ancora una volta l'ex Inter André Onana che risulta decisivo con le sue parate, ferma i rivali e rimane sorprendentemente in corsa per il titolo. La squadra dove si è rilanciato il portiere camerunese infatti è al momento a sole 5 lunghezze dalla vetta.
Vediamo di seguito i risultati dell'undicesima giornata della Super Lig portoghese, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori. L'ex Roma Eldon Shomurodov al momento è in vetta alla graduatoria dei bomber con Onuachu (del Trabzonspor), con 7 reti. L'ex Inter Mauro Icardi segue con 6 reti.
SUPER LIG, 11ª GIORNATA
Basaksehir - Kocaelispor 1-0
Goztepe - Genclerbirligi 1-0
Galatasaray - Trabzonspor 0-0
Konyaspor - Samsunspor 1-3
Kayserispor - Kasimpasa 3-2
Besiktas - Fenerbahçe 2-3
Alanyaspor - Gaziantep 0-0
Eyupspor - Antalyaspor 0-1
Caykur Rizespor - Karagumruk 1-0
CLASSIFICA
1. Galatasaray 29
2. Fenerbahçe 25
3. Trabzonspor 24
4. Samsunspor 20
5. Goztepe 19
6. Gaziantep 18
7. Besiktas 17
8. Konyaspor 14
9. Alanyaspor 14
10. Basaksehir 13
11. Caykur Rizespor 13
12. Antalyaspor 13
13. Kocaelispor 11
14. Kasimpasa 10
15. Kayserispor 9
16. Genclerbirligi 8
17. Eyupspor 8
18. Karagumruk 4
MARCATORI
7 reti: Onuachu (Trabzonspor) e Shomurodov (Basaksehir)
6 reti: En Nesyri (Fenerbahçe), Icardi (Galatasaray) e Nayir (Konyaspor)
5 reti: Holse (Samsunspor), Nayir (Konyaspor), Rafa Silva (Besiktas), Talisca (Fenerbahçe) e Da Silva (Trabzonspor)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.