La Super Lig turca dopo 11 partite: Gala a +4, Shomurodov più di Icardi

Si chiude l'11^ giornata nella Super Lig turca. Nella giornata di oggi è arrivato un pareggio per 0-0 fra l'Alanyaspor ed il Gaziantep. Vittorie di misura per il Rizespor in casa contro il Karagumruk e per l'Antalyaspor contro l'Eyupspor.

I risultati del weekend: Onana ferma il Gala

Ieri sera grande vittoria in rimonta per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, capace di rimontare da 2-0 a 2-3 il Besiktas. Ai gol dell'ex Atalanta El Bilal Touré e di Topcu (al 5' ed al 22') hanno risposto Yuksek (al 32'), Asensio (al 3' di recupero del primo tempo) e Duran all'83'.

Solo 0-0 per il Galatasaray nel match valido per l'11^ giornata della Super Lig turca: il Trabzonspor, con ancora una volta l'ex Inter André Onana che risulta decisivo con le sue parate, ferma i rivali e rimane sorprendentemente in corsa per il titolo. La squadra dove si è rilanciato il portiere camerunese infatti è al momento a sole 5 lunghezze dalla vetta.

Vediamo di seguito i risultati dell'undicesima giornata della Super Lig portoghese, con la classifica aggiornata e la classifica marcatori. L'ex Roma Eldon Shomurodov al momento è in vetta alla graduatoria dei bomber con Onuachu (del Trabzonspor), con 7 reti. L'ex Inter Mauro Icardi segue con 6 reti.

SUPER LIG, 11ª GIORNATA



Basaksehir - Kocaelispor 1-0

Goztepe - Genclerbirligi 1-0

Galatasaray - Trabzonspor 0-0

Konyaspor - Samsunspor 1-3

Kayserispor - Kasimpasa 3-2

Besiktas - Fenerbahçe 2-3

Alanyaspor - Gaziantep 0-0

Eyupspor - Antalyaspor 0-1

Caykur Rizespor - Karagumruk 1-0

CLASSIFICA



1. Galatasaray 29

2. Fenerbahçe 25

3. Trabzonspor 24

4. Samsunspor 20

5. Goztepe 19

6. Gaziantep 18

7. Besiktas 17

8. Konyaspor 14

9. Alanyaspor 14

10. Basaksehir 13

11. Caykur Rizespor 13

12. Antalyaspor 13

13. Kocaelispor 11

14. Kasimpasa 10

15. Kayserispor 9

16. Genclerbirligi 8

17. Eyupspor 8

18. Karagumruk 4

MARCATORI

7 reti: Onuachu (Trabzonspor) e Shomurodov (Basaksehir)

6 reti: En Nesyri (Fenerbahçe), Icardi (Galatasaray) e Nayir (Konyaspor)

5 reti: Holse (Samsunspor), Nayir (Konyaspor), Rafa Silva (Besiktas), Talisca (Fenerbahçe) e Da Silva (Trabzonspor)