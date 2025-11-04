Il ds del Leverkusen spiega Wirtz al Liverpool: "Voleva vincere la Champions"

L'amministratore delegato del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha parlato ai microfoni di Sport1 del trasferimento multimilionario avvenuto in estate con il passaggio di Florian Wirtz al Liverpool: "Siamo stati cauti con gli stipendi dei nostri nuovi acquisti e non volevamo squilibri. Ma saremmo stati disposti a fare un'eccezione per Florian. A un livello che il Bayer Leverkusen non ha mai visto prima". .

Poi ha spiegato: "Alla fine, Bayern e Liverpool avrebbero potuto pagare molto di più, ma per il Bayer Leverkusen sarebbe stata una cifra eccezionale. Eravamo disposti a oltrepassare il limite per prolungare il suo contratto".

Wirtz è arrivato in estate al Liverpool, campione della Premier League inglese, per una cifra che potrebbe arrivare a 150 milioni di euro, diventando il calciatore tedesco più costoso di sempre. In precedenza, si erano ripetute speculazioni su un possibile trasferimento del ventiduenne al Bayern Monaco.

"Alla fine, Florian ha deciso da solo cosa voleva fare. Lui da solo, come giocatore. Non ha consiglieri esterni. I suoi genitori rispettano pienamente il desiderio di Florian", ha detto Carro. "È uno che vuole vincere la Champions League. Abbiamo vinto il campionato tedesco, ma lui ha capito che la Champions League sarebbe stata difficile con il Leverkusen", ha concluso.