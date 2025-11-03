L'agente di Fullkrug apre all'addio a gennaio. Un anno fa accostato a Milan e Juventus

Il campionato italiano è entrato nel vivo, ma il mercato di gennaio si avvicina sempre di più, così come le relative occasioni. Una di queste potrebbe essere rappresentata dall'attaccante di 32 anni in forza al West Ham, Niclas Fullkrug.

Nell'estate del 2024 l'attaccante tedesco si è trasferito dal Borussia Dortmund al club della Premier League a fronte del pagamento di 27 milioni di euro. A distanza di un anno e mezzo si può dire che il centravanti non abbia avuto vita facile in Inghilterra: 18 presenze e 3 gol alla prima stagione in campionato, 6 apparizioni e ancora zero reti in questo inizio.

Dalla Germania ricordano che alcuni club dall'Italia si erano fatti sotto per lui in passato, posto che questo non significhi che debbano ripresentarsi ora. Qui su TuttoMercatoWeb.com vi abbiamo raccontato come a gennaio 2025 ci aveva fatto un pensiero anche la Juventus, pur senza considerarlo allora una prima scelta, tanto è vero che poi andarono dritti su Kolo Muani. Sky Sport in Germania parla anche di contatti avvenuti con il Milan, nello stesso periodo, poi non approfonditi.

L'apertura all'addio dell'agente

L'agente del giocatore, Thorsten Wirth, amministratore delegato dell'agenzia di consulenza della ROOF, parlando nel podcast "TOMorrow Business" ha aperto decisamente alla possibilità che il giocatore lasci il club in inverno. Queste le sue parole: "Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola", la sua ammissione.

Poi ecco l'apertura all'addio a gennaio. Sul tema il procuratore ha spiegato: "Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento". Il suo periodo nel calcio inglese è stato caratterizzato da alcuni infortuni che lo hanno frenato. Wirth ha anche parlato di un "momento negativo" del giocatore. Ad ottobre Fullkrug ha subito un altro infortunio muscolare.