Caso-Vinicius, Huijsen: "Gran baccano per nulla". Xabi Alonso: "Tutto sistemato"

Siamo alla vigilia della sfida che il Real Madrid affronterà domani sera contro il Liverpool di Arne Slot, ad Anfield Road. Il difensore dei blancos, Dean Huijsen, ha parlato in conferenza stampa al fianco del suo allenatore, Xabi Alonso.

Fra le sue parole, anche un aggiornamento a proposito delle scuse di Vinicius nello spogliatoio dopo la scenata fatta in seguito alla sostituzione nel Clasico, decisa da Xabi Alonso. Huijsen stigmatizza il tutto: "A dire il vero, la stampa ha scritto molto e voi avete fatto un gran baccano per qualcosa che poi non era poi così grave. Lui si è scusato, tutto qui. Sono cose che succedono nel calcio".

Xabi Alonso chiude il caso: "Tutto sistemato"

Anche il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, nel corso della conferenza stampa ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche: "Per me era importante parlarne mercoledì ed è tutto sistemato. Le cose possono succedere, ma non vogliamo che succedano di nuovo. Ecco la situazione", le sue parole.

Cosa è successo con Vinicius

Il tema della discussione mediatica cui si riferiscono Alonso e l'ex centrale di Juventus e Roma riguarda un fatto accaduto nell'ultima sfida andata in scena fra Real Madrid e Barcellona, finita 2-1 per i blancos.

Vinicius è stato sostituito al 70’ da Xabi Alonso per far posto a Rodrygo. Una scelta che il brasiliano ha accolto malissimo: prima gesti plateali di disapprovazione in campo, poi un’uscita furiosa verso la panchina, dove non ha stretto la mano al tecnico e ha provato a dirigersi direttamente negli spogliatoi, fermato solo dall’intervento di alcuni membri dello staff.