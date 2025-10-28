L'Atletico vince in trasferta, Simeone soddisfatto: "Tre punti fondamentali, ci serviva"

Dopo settimane di difficoltà lontano da Madrid, l’Atlético ritrova il sorriso con il successo per 2-0 sul campo del Betis. Diego Pablo Simeone aveva definito la partita "una sfida e un’opportunità" e la risposta della squadra non si è fatta attendere.

"Abbiamo giocato un grande primo tempo, andando all’intervallo sul 2-0. Potevamo chiuderla prima, anche se Oblak è stato decisivo con una parata importante su Abde", ha dichiarato il tecnico argentino dopo la gara. "Nel secondo tempo non siamo stati così brillanti, ma abbiamo difeso con ordine e mantenuto la porta inviolata. È una vittoria necessaria, importante per la classifica e per il morale del gruppo".

Simeone ha sottolineato l’impatto di José María Giménez, tornato in forma dopo l’infortunio: "È un giocatore determinante per noi, lo diciamo da sempre. Quando sta bene, la squadra cresce". Sul giovane Pablo Barrios, uscito per un problema fisico, il Cholo è stato prudente: "Vedremo nei prossimi giorni, ha un fastidio all’adduttore". Il tecnico ha spiegato anche le sostituzioni di Julián e Baena: "Servivano energie fresche, per questo sono entrati Sorloth e Griezmann. Hanno dato equilibrio e intensità".

Simeone guarda già avanti: "Cercavamo una vittoria fuori casa, ora dobbiamo proseguire su questa linea e prepararci al prossimo impegno. Questa squadra ha carattere e oggi lo ha dimostrato".