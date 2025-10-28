Bellingham eroe e provocatore: il gesto che fa discutere dopo il Clasico può costare caro

Jude Bellingham, protagonista assoluto del Clásico tra Real Madrid e Barcellona con un gol e un assist decisivo, si è ritrovato nuovamente al centro delle polemiche. Il centrocampista inglese, 22 anni, dopo aver trascinato i Blancos al successo, ha infatti festeggiato con un gesto ritenuto volgare, simulando di toccarsi le parti intime davanti ai tifosi blaugrana presenti al Santiago Bernabéu. Un’espressione di esultanza che, secondo Mundo Deportivo, aveva chiaramente lo scopo di provocare i rivali catalani.

Non è la prima volta che Bellingham si rende protagonista di simili comportamenti. Nel 2024, durante Inghilterra-Slovacchia a Euro 2024, il centrocampista aveva già compiuto lo stesso gesto dopo un gol, giustificandolo successivamente come "uno scherzo per alcuni amici in tribuna". Quell’episodio gli costò una squalifica di una partita e una multa di 30.000 euro.

Questa volta, oltre al gesto, il talento inglese ha aggiunto anche una linguaccia, alimentando ulteriormente la tensione di un match già incandescente.

Nonostante l’ennesima prestazione da fuoriclasse, l’atteggiamento di Bellingham rischia ora di oscurare la sua impresa sportiva. Le autorità calcistiche spagnole potrebbero aprire un’inchiesta disciplinare, mentre il Real Madrid - secondo quanto trapela da fonti vicine al club - valuterà un richiamo interno per invitare il giocatore alla moderazione nei comportamenti pubblici.