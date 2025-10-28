Premier League, rivoluzione di Natale: il Boxing Day 2025 avrà una sola partita

Una delle tradizioni più amate del calcio inglese e ormai del mondo intero è pronta a subire un duro colpo. Secondo quanto riportano Daily Mail e The Times, il Boxing Day 2025 non offrirà la consueta giornata piena di incontri di Premier League: solo una partita sarà infatti programmata il 26 dicembre, mentre le altre si disputeranno tra sabato 27 e lunedì 29 dicembre.

La scelta, destinata a far discutere, deriva da vincoli contrattuali con i broadcaster: i diritti TV prevedono soltanto 33 weekend di campionato e cinque turni infrasettimanali per stagione. Con l’introduzione del nuovo calendario europeo, che prevede partite delle coppe anche a gennaio, la Premier League è costretta a ridisegnare il proprio calendario in modo più rigido.

Se la decisione sarà confermata, si tratterà di un evento senza precedenti nella storia della Premier League (nata nel 1992). Mai, infatti, si era visto un Boxing Day con meno di tre partite: il record minimo risaliva al 1993. Bisogna tornare addirittura al 1982 per trovare un solo incontro disputato il 26 dicembre.

Una rivoluzione che spezza una tradizione secolare, quella dei match del giorno di Santo Stefano che hanno sempre accompagnato le feste di milioni di tifosi. La Lega non ha ancora comunicato quale sarà l’unico incontro designato, ma una cosa è certa: nel 2026, con il Natale che cadrà di venerdì e il 26 dicembre di sabato, la tradizione tornerà al suo splendore.