Messi ci sarà al Mondiale? "Sarebbe fantastico difendere il titolo, ma deciderò nel 2026"

La presenza di Lionel Messi al Mondiale 2026 non è ancora certa. In un’intervista rilasciata all’emittente americana NBC, l’otto volte Pallone d’Oro ha confessato il desiderio di partecipare con l’Argentina alla prossima Coppa del Mondo, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio 2026. Tuttavia, il fuoriclasse dell’Inter Miami, oggi 38enne, preferisce prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva.

"Essere al Mondiale sarebbe straordinario - ha dichiarato -. Mi piacerebbe essere in forma e poter dare un contributo importante alla mia nazionale, se ci sarò. Ma voglio vedere come starò fisicamente e mentalmente più avanti". Messi, che ha appena rinnovato il contratto con l’Inter Miami fino al 2028, ha precisato che valuterà la sua condizione giorno per giorno all’inizio della prossima stagione. "Quando comincerà la preparazione con il club, capirò se posso essere ancora utile alla squadra e alla Selección. Se sarò al 100%, allora deciderò".

Campione del mondo nel 2022 in Qatar, Messi detiene il record di presenze (195) e di gol (114) con l’Albiceleste. Il fuoriclasse di Rosario non nasconde la voglia di vivere un’altra avventura mondiale: "Difendere il titolo sul campo sarebbe magnifico. Giocare per l’Argentina è sempre un sogno, soprattutto in una competizione ufficiale".