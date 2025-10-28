Bosnia, i convocati di Barbarez per le sfide con Romania e Austria: tornano 2 "italiani"

Il commissario tecnico della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez, ha annunciato la lista dei 24 convocati per le ultime due gare di qualificazione contro Romania e Austria. Il tecnico ha confermato la presenza delle sue stelle più rappresentative, Edin Dzeko e Sead Kolasinac, quest’ultimo di ritorno dopo il grave infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fermo dallo scorso aprile.

"Mi aspetto che tutti i convocati rispondano nel miglior modo possibile. Sono certo che affronteranno queste partite con grande ambizione e fiducia - ha dichiarato Barbarez -. Siamo molto motivati perché sappiamo di poter ottenere qualcosa di importante, una possibilità che ci siamo guadagnati sul campo. Siamo felici del ritorno di Sead Kolašinac, un giocatore fondamentale per la nostra nazionale, e anche di quello di Arjan Malic, che ha dimostrato affidabilità ogni volta che è stato chiamato in causa".

Il CT bosniaco ha inoltre annunciato il rientro di Amir Hadžiahmetović e la prima convocazione di Emir Karic, esterno seguito da tempo dallo staff tecnico. Le sfide con Romania e Austria saranno decisive per chiudere in modo positivo il percorso di qualificazione, con la Bosnia determinata a ritrovare compattezza e fiducia.

Convocati della Bosnia ed Erzegovina:

Portieri: Vasilj, Zlomislic, Hadzikic

Difensori: Kolašinac, Karic, Dedic, Malic, Mujakic, Muharemovic, Katic, Hadzikadunic, Radeljic

Centrocampisti: Tahirovic, Bašic, Burnic, Gigovic, Memic, Alajbegovic, Bajraktarevic, Hadžiahmetović, Sunjic

Attaccanti: Bazdar, Džeko, Tabakovic