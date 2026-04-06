Victor Wanyama appende le scarpette al chiodo. "Ho vissuto un grande sogno"
Si chiude alla soglia dei 35 anni la carriera calcistica di Victor Wanyama. Il centrocampista maliano con una lunga esperienza in Premier League con le maglie di Southampton e Tottenham, prima di quella in MLS con Montreal, ha detto addio al calcio giocato con un post sul proprio account X:
"Annuncio il mio ritiro dal calcio. Quattro paesi diversi, sei club diversi. Un ragazzo di Muthurwa con un grande sogno, portando con me l'orgoglio della mia nazione ogni volta che scendevo in campo. Alla mia famiglia, ai miei amici, al mio agente, ai tifosi e allo staff tecnico che mi hanno aiutato durante tutto questo percorso".
Today i announce my retirement from football, Four different countries six different clubs, A boy from Muthurwa with a big dream, carrying a Nations pride everytime i stepped onto the pitch. To my family, friends, agent, the fans and the coaching staff that helped me throughout pic.twitter.com/ZTUII58KWO
— Victor Wanyama (@VictorWanyama) April 3, 2026
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