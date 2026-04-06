Liverpool, Ibrahima Konate verso il rinnovo. Restano solo pochi dettagli da limare

Ibrahima Konate e il Liverpool non sono mai stati così vicini a un accordo per il rinnovo contrattuale. Lo riferisce L'Équipe. Secondo il quotidiano sportivo, i negoziati tra le parti si sono intensificati negli ultimi mesi e restano ormai solo pochi dettagli da definire per chiudere un'intesa che si trascina da oltre 18 mesi.

Una scadenza imminente e la volontà di restare

La questione ha un'urgenza precisa: il contratto di Konate con i Reds scade al termine della stagione in corso, rendendo il difensore francese virtualmente libero di accasarsi altrove a parametro zero. Il 26enne vorrebbe chiudere la questione prima del Mondiale 2026, per affrontare la competizione con il futuro già definito. Nonostante club spagnoli (tra cui il Real Madrid) abbiano già presentato le loro proposte, approfittando della possibilità di trattare liberamente con giocatori in scadenza, il sentimento prevalente resta quello di un prolungamento con il Liverpool.

Il nodo stipendio

Il punto centrale delle trattative è l'ingaggio. Konate percepisce attualmente circa 150.000 sterline a settimana ma chiede un aumento significativo, in linea con i top player del club e commisurato al suo ruolo di titolare fisso al fianco di Virgil van Dijk. Il Liverpool, da parte sua, tiene alla propria struttura salariale interna e sta cercando un punto di equilibrio. La sensazione, però, è che quell'equilibrio sia ormai molto vicino.