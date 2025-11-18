Licenziata per un video-regalo con Messi: l'azienda giudica "inappropriata" l'iniziativa

Una donna ecuadoriana è stata licenziata dopo aver pubblicato un breve video insieme a Lionel Messi, registrato con l’unico intento di fare un regalo a un familiare, grande ammiratore del campione argentino. Il gesto, innocente e affettuoso, le è però costato il posto di lavoro: il suo datore ha ritenuto che non avrebbe mai dovuto filmare né diffondere quell’incontro.

La vicenda è stata rilanciata dall’account Instant Foot e ha rapidamente fatto il giro dei social. Nel video, Messi rivolge un semplice saluto destinato al fan della donna. Ma, secondo quanto riferito, l’azienda per cui lavorava avrebbe giudicato l’iniziativa inappropriata, decidendo di interrompere il rapporto professionale. Su Instagram, la donna - identificata come Yumara - ha raccontato l’accaduto e ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno da ogni parte del mondo. "Ho realizzato il sogno del mio amico: Lionel Messi gli ha inviato un saluto. Purtroppo, questa video mi è costato il lavoro. Il tempo di Dio è perfetto, qualcosa di migliore mi attende", ha scritto, mostrando fermezza nonostante la delusione.

Il caso ha suscitato indignazione tra gli utenti e molti si interrogano sulla severità del provvedimento preso dal datore di lavoro. Qualcuno ipotizza che la storia possa arrivare all’orecchio dello stesso Messi, che in passato non ha esitato a mostrare gesti di generosità fuori dal campo. Chissà che il campione argentino non possa intervenire, in un modo o nell’altro, per darle una mano.