Amichevoli internazionali, la Tunisia blocca il Brasile. Marocco travolgente, segna Luvumbo

Tante amichevoli e tanti gol in un martedì segnato dalle qualificazione europee e gli ultimi verdetti della fase a gironi. Si sono giocate anche altre partite interessanti e ci sono stati risultati sorprendenti: su tutti quello del Brasile di Carlo Ancelotti, bloccato dalla Tunisia sull'1-1 nel match giocato allo Stade Pierre-Mauroy. I nordafricani erano addirittura passati in vantaggio con Mastouri prima del pareggio realizzato su rigore da Estevao. E sempre dal dischetto, Paquetà ha fallito l'occasione di regalare alla Seleçao la seconda vittoria di questa sosta, dopo quella per 2-0 contro il Senegal di tre giorni fa.

Continua invece a convincere il Marocco: 4-0 all'Uganda, reti di Saibari, Rahimi ed El Khannouss, oltre a un autogol. La sfida sudamericana giocata a Sochi la vince il Cile, che batte 2-1 il Perù grazie a Loyola e Osorio. Bene anche l'Algeria, che batte 2-0 l'Arabia Saudita a Jeddah. Per finire, successo dell'Angola contro lo Zambia: nel 3-2 finale segna anche il cagliaritano Luvumbo.