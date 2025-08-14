Ufficiale Lamela lascia l'AEK dopo una stagione, è svincolato: "Grazie al tifo migliore della Grecia"

"Grazie Erik per i bellissimi momenti!": l'AEK Atene saluta Erik Lamela che si iscrive così al mercato degli svincolati dopo una sola stagione in Grecia.

Questo il saluto del fantasista argentino, passato in Italia fra le fila della Roma: "Ora sì, è ufficiale. Di comune accordo con il club abbiamo deciso di terminare il mio contratto. Ho solo parole di apprezzamento dal primo giorno che mi hanno ricevuto fino ad oggi che continuano a ricevere messaggi di addio. È stata un'esperienza molto bella personalmente dove ho conosciuto un calcio diverso, un paese meraviglioso e un tifoso che per me è senza dubbio il migliore della Grecia! Manterrò dei bei ricordi. Grazie ai miei colleghi e a tutti i lavoratori del club. È stato un onore condividere con voi questo tempo. Vi auguro il meglio per il futuro, avrò sempre un posto nel mio cuore per questo club. Grazie A.E.K F.C".

Oggi 33enne Lamela nella passata stagione ha collezionato in totale 31 presenze fra Campionato, coppa Nazionale e Qualificazioni all'Europa League. All'attivo per lui 6 reti e 3 assist. In carriera l'argentino è cresciuto fra le fila del River Plate, arrivando in Europa grazie alla Roma, dove ha militato fra il 2011 e il 2013 prima di firmare con il Tottenham. Nel 2021 il trasferimento al Siviglia, poi la scorsa estate quello all'AEK.