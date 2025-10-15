RB Lipsia, poche speranze di rinnovo con Schlager. Nel mirino c'è Gomes dello Shakhtar

Nonostante l'RB Lipsia voglia prolungare il contratto di Xaver Schlager, sono già in atto preparativi per un'eventuale partenza del giocatore. Come riportato da Sport BILD, il centrocampista Marlon Gomes dello Shakhtar Donetsk rimane saldamente nel mirino del club di Bundesliga. Il giocatore, alto 1,84 metri e di piede destro, è molto in alto nella lista dei candidati, qualora il nazionale austriaco dovesse lasciare.

Schlager è entrato nell'ultimo anno del suo contratto in Bassa Sassonia, ma intende prendersi il suo tempo prima di decidere sul proprio futuro. Il Lipsia è fondamentalmente intenzionato a proseguire il rapporto con il 28enne, ma desidera avere chiarezza entro la fine dell'anno. Inoltre, i contratti in scadenza di Kevin Kampl e Amadou Haidara non dovrebbero essere prolungati, rendendo la ricerca di rinforzi a centrocampo una priorità per il club tedesco.

Xaver Schlager ha giocato 7 stagioni tra Lipsia e Wolfsburg. Ha segnato 4 gol e fornito 13 assist in 127 presenze nelle leghe austriaca e tedesca. È un centrocampista versatile, dotato di un ottimo controllo di palla e abile nelle conclusioni, oltre a essere un giocatore combattivo in mezzo al campo e resistente fisicamente. Di piede mancino, il ruolo in cui si esprime al meglio è quello di regista.