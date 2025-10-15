Incidente spaventoso e coma, l'ex PSG Sergio Rico: "Mai sentito di essere in pericolo"

Gravemente ferito a Siviglia il 28 maggio 2023 dopo una caduta da cavallo, l'ex portiere del PSG tra 2019 e 2024 Sergio Rico ha lasciato tutti col fiato sospeso. Per fortuna è uscito dall’ospedale il 18 agosto, tuttavia dopo una lunga convalescenza seguita a 26 giorni di coma. Libero da ogni contratto, si era poi trasferito in Qatar, firmando con l’Al-Gharafa poco più di un anno fa. E il portiere spagnolo sembra aver ritrovato pienamente la forma.

"Sono al top della forma", ha dichiarato a Le Parisien in un’intervista. "Da quando ho ricevuto il via libera dai medici, non sento alcuna differenza rispetto a com’ero prima dell’incidente. Ho recuperato tutte le mie facoltà, sia a livello sportivo che nella vita quotidiana. Grazie a Dio, ormai è solo un aneddoto, una storia da raccontare che, alla fine, si è conclusa bene".

Il portiere spagnolo di 32 anni ha spiegato poi di non aver "mai sentito" di essere in pericolo di vita e che solo vedendo "l’emozione suscitata" ha realizzato la gravità dell’incidente avuto. "Prendo solo una compressa di aspirina per bambini al giorno, per fluidificare un po’ il sangue. Non ho bisogno di nessuna protezione particolare", ha dichiarato Sergio Rico. Al contrario, invece, del caschetto che ha dovuto indossare l'ex portiere del Chelsea Petr Cech.