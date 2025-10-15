Real Madrid, Guler su Alonso: "Se mi chiede di fare il portiere, comprerò i guanti!"

Nell'intervista rilasciata a L'Équipe, il trequartista del Real Madrid, Arda Güler, ha toccato diversi argomenti, inclusa la sua partnership in campo con Kylian Mbappé. "Le qualità di Mbappé e le mie sono fatte l'una per l'altra", ha dichiarato il giovane prodigio turco. "Ci capiamo davvero bene, è tutto fluido. A volte, parliamo un po' prima delle partite: 'Oggi dovremmo fare questo, quello'. Ci sono anche serate in cui è sufficiente uno sguardo".

Dopo aver faticato a trovare spazio nella scorsa stagione, Güler si è affermato come un giocatore chiave sotto la gestione di Xabi Alonso, lasciando il segno con prestazioni mozzafiato in questa stagione. Il fantasista turco ha espresso la sua fiducia incondizionata nel tecnico: "Ho piena fiducia nei piani di Xabi Alonso. Se un giorno mi dice di giocare in porta, comprerò i guanti!", ha affermato Güler. Il 20enne ha collezionato finora tre gol e quattro assist in tutte le competizioni, creando un totale di 22 occasioni da rete.

La sua avventura a Madrid inizia il 6 luglio 2023, con il Real che lo ha pagato 20 milioni di euro più 10 di bonus. Dopo una lunga serie di problemi fisici, riesce ad esordire con il club spagnolo il 6 gennaio 2024, in Coppa di Spagna contro l'Arandina, mentre il 10 marzo realizza la sua prima rete con la maglia dei blancos nel 4-0 casalingo sul Celta Vigo. Il 26 aprile seguente decide con un gol la sfida contro la Real Sociedad, vinta per 1-0 ad Anoeta. Chiude la stagione realizzando 6 gol in 12 partite, vincendo la supercoppa di Spagna, il campionato e la Champions League, la prima per il calciatore e la quindicesima nella storia dei blancos.