Ronaldo: "Molto orgoglioso di aver raggiunto questo record unico per il Portogallo"

All'indomani della sua doppietta contro l'Ungheria (2-2), Cristiano Ronaldo (40 anni, 225 presenze e 143 gol) ha commentato il suo nuovo record nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Il cinque volte Pallone d'Oro, che ora è il miglior marcatore solitario nella storia della competizione con 41 reti, ha espresso tutto il suo orgoglio sui social media.

"Non è un segreto per nessuno che rappresentare la Nazionale significhi molto per me e per questo sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo record unico per il Portogallo. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Ci vediamo a novembre per concludere le qualificazioni ai Mondiali", ha scritto l'attaccante dell'Al Nassr su X (ex Twitter).

Il Mondiale inizia a prendere forma: altre 6 qualificate. E c'è la prima europea

Quattro vittorie su quattro per la Spagna, che si libera agevolmente della cenerentola Bulgaria e mantiene la porta ancora inviolata. Roja che deve ancora aspettare per qualificarsi. La Turchia non molla e punta ad arrivare a giocarsi i Mondiali nello scontro diretto del 18 novembre. La selezione di Vincenzo Montella deve però sperare che le furie rosse facciano un passo falso in Georgia, perché in caso di arrivo a pari punti la discriminante che conterà sarà quella della differenza reti. E quella della Spagna è nettamente migliore.