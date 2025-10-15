Borussia Dortmund, Schlotterbeck nel mirino del Liverpool. E il tedesco frena sul rinnovo

Il difensore centrale del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Liverpool, secondo quanto riportato da Bild. I negoziati per prolungare il contratto del 25enne tedesco si sono protratti a lungo, tanto che altri club stanno iniziando a monitorare da vicino la situazione di Nico. Sono noti gli interessi di Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City.

Anche il Liverpool è interessato a Schlotterbeck poiché insegue un nuovo difensore centrale: i Reds rischiano di perdere Ibrahima Konaté a parametro zero nell'estate del 2026, e il nuovo acquisto difensivo Giovanni Leone ha recentemente subito la rottura del legamento crociato. Si prevede che il Liverpool possa tentare l'acquisto di Schlotterbeck già durante la finestra di trasferimento invernale, anche se il Borussia non è disposto a discutere una cessione immediata. Nonostante ciò, la squadra di Arne Slot continua a considerare Nico come un successore a lungo termine di Virgil van Dijk.

Schlotterbeck gioca nel Dortmund dal luglio 2022, quando si trasferì dal Friburgo per 20 milioni di euro. Il contratto attuale del giocatore tedesco scade il 30 giugno 2027. Il Borussia ha offerto al giocatore un prolungamento fino al 2030, ma non ha ancora ricevuto risposta. In questa stagione, Schlotterbeck ha giocato quattro partite senza segnare.