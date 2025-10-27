"Lascio il Real, me ne vado!": Vinicius in collera quando Xabi Alonso lo toglie contro il Barça

È diventato uno degli argomenti di spicco del Clasico vinto ieri (2-1) dal Real Madrid. Vinicius Jr non è riuscito a graffiare il Barcellona, in compenso però è finito sulla bocca di tutti in Spagna per la vistosa scenata compiuta alla sostituzione decisa da Xabi Alonso per toglierlo dal campo al 72° minuto al posto di Rodrygo.

Il fuoriclasse brasiliano del Real, al momento dell'uscita dal campo, non ha pensato di coprirsi la bocca con la mano quando ha palesato tutta la sua frustrazione per essere stato tolto dal big match. "Io? Come, io?", ha recitato vistosamente verso la panchina delle merengues e con gesti vistosi, toccandosi il petto con veemenza. Questo prima di lasciarsi sfuggire un insulto pesante e dirigersi verso la linea laterale gesticolando, evidentemente irritato.

Dato il cinque a Rodrygo, che lo ha rilevato, VJ7 si è recato direttamente verso il tunnel e negli spogliatoi. Negando il saluto a Xabi Alonso. È in quel momento che, secondo l’emittente televisiva DAZN Spagna, Vinicius avrebbe gridato: "Lascio questa squadra! Me ne vado! È meglio che me ne vada!". Secondo il quotidiano spagnolo MARCA, l’allenatore dei portieri del Real Madrid, Luis Llopis, lo avrebbe immediatamente raggiunto e convinto a tornare in panchina. Ma il caso è esploso in mondovisione e in Spagna la questione rimarrà aperta per lungo tempo.