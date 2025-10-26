Real Madrid, grana Vinicius: Xabi Alonso lo toglie, sceneggiata furente all'uscita dal campo

In ogni Clásico che si rispetti, la tensione è sempre massima e ogni minima azione potrebbe portare a far saltare le staffe a qualcuno. È successo oggi, nel corso del secondo tempo del big match tra Real Madrid e Barcellona, quando Vinicius Jr è stato tolto dal campo al minuto 70 per favorire l'ingresso in campo di Rodrygo. Scelta questa che non ha lasciato per nulla soddisfatto il fuoriclasse brasiliano con la maglia numero 7 sulle spalle.

La sceneggiata si è dilungata dal campo all'uscita da esso, con gesti di enorme disapprovazione e borbottii plateali, come a voler dire: "Perché io?". Indignato all'ennesima potenza, la rabbia di Vinicius è stata ripresa per tutta la durata dalle telecamere e ovviamente i messaggi di stizza erano rivolti al suo allenatore, Xabi Alonso. L'esterno offensivo del Real quando ha dato il "cinque" a Rodrygo, però, non ha stretto al mano al suo tecnico e si è diretto in un primo momento negli spogliatoi, furibondo.

Xabi Alonso è rimasto a guardare il campo, ignorando ciò che stava accadendo accanto a lui, mentre diversi membri del Real Madrid cercavano di fermare e calmare Vinicius. Dopo qualche minuto però, secondo quanto riportato da MARCA, Vini ha raggiunto i compagni in panchina, pur sempre mantenendo un’espressione seria e contrariata. Una reazione, questa, destinata a far parlare molto. Anche perché non è la prima volta che il 25enne non prende bene una sostituzione di Xabi Alonso.