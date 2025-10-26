"Parli sempre e troppo. Fai solo passaggi all'indietro": Vinicius punge Yamal senza pietà

Quattro sconfitte su quattro nella scorsa stagione hanno pesato enormemente sulle spalle del Real Madrid, che oggi al Bernabeu ha deciso di azzannare il Barcellona dal primo all'ultimo minuto, senza mai perdere la bussola. Al vantaggio di Mbappé e la replica di Fermin Lopez è conseguito poi il gol vittoria di Bellingham che ha deciso il super match e ribaltato i precedenti incontri tra le due big spagnole. Prendendosi una dolce vendetta anche nei confronti del "chiacchierone" Lamine Yamal, fuoriclasse blaugrana che alla vigilia della partita ha infastidito più di un giocatore dei blancos.

E al fischio finale c'è chi non ha perso tempo per farglielo notare. Il primo è stato Dani Carvajal, capitano del Real Madrid e simbolo del club: "Hai parlato troppo", il rimbrotto al compagno di nazionale spagnola. Una frase ripetuta più volte, accompagnando le parole con gesti eloquenti della mano. Il numero 10 del Barcellona ha risposto in modo deciso, invitando a portare la disputa "fuori", ma il terzino destro delle merengues non ha voluto alimentare la polemica.

Poi è arrivato Vinicius. "Parli troppo, parli troppo", l'accusa rivolta a Lamine, che ha ripetuto lo stesso gesto anche al brasiliano. Ma la risposta "Andiamo fuori" ha fatto infuriare il 7 del Real, che si è diretto verso di lui a muso duro. I suoi compagni di squadra però sono riusciti a fermarlo in tempo, prima che la discussione degenerasse. In precedenza però, i due avevano già avuto un confronto catturato dalle telecamere, poco dopo l’inizio del secondo tempo: "Parli sempre fuori, parli sempre fuori", "Parla qui, parla qui", i dardi lanciati da Vini. In chiusura la stoccata finale che ha fatto perdere la concentrazione al giocatore blaugrana: "Fai solo passaggi all’indietro", lo ha deriso Vinicius. Di fatto, però, questa sera Lamine Yamal si è dimostrato il grande assente ingiustificato. E non è mai riuscito a valicare Alvaro Carreras sulla destra.