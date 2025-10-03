Ligue 1, Giroud ritrova il PSG: l'ultima volta fece godere il Milan. De Zerbi in Lorena

Campionato francese che è già alla 7ª giornata, che si apre stasera con Paris FC-Lorient. Due le partite da seguire con particolar attenzione: il derby della Costa Azzurra fra Monaco e Nizza e la gara di domenica sera fra Lille e Paris Saint-Germain con Olivier Giroud che ritrova i campioni d'Europa: l'ultima volta è stata con la maglia del Milan in Champions League e nella circostanza segnò il gol del definitivo 2-1 per i rossoneri. Partita speciale per Lucas Chevalier, passato in quest'ultima finestra di mercato dal Lille al PSG per 40 milioni. Da questa sfida potrebbe approfittarne Paulo Fonseca: il suo Lione è partito fortissimo e se la vedrà in casa contro il Tolosa, partita sulla carta alla portata dell'OL. Sulla carta turno agevole per il Marsiglia di Roberto De Zerbi che vola in Lorena per affrontare il Metz fanalino di coda.

LIGUE 1, 7ª GIORNATA



Paris FC - Lorient (3 ottobre, 20.45)

Metz - Marsiglia (4 ottobre, 17)

Brest - Nantes (4 ottobre, 19)

Auxerre - Lens (4 ottobre, 21.05)

Lione - Tolosa (5 ottobre, 15)

Le Havre - Rennes (5 ottobre, 17.15)

Monaco - Nizza (5 ottobre, 17.15)

Strasburgo - Angers (5 ottobre, 17.15)

Lille - Paris Saint-Germain (5 ottobre, 20.45)

CLASSIFICA

1. Paris Saint-Germain 15

2. Lione 15

3. Marsiglia 12

4. Monaco 12

5. Strasburgo 12

6. Lilla 10

7. Lens 10

8. Rennes 9

9. Brest 7

10. Tolosa 7

11. Paris FC 7

12. Nizza 7

13. Lorient 7

14. Auxerre 6

15. Le Havre 5

16. Nantes 5

17. Angers 5

18. Metz 2

MARCATORI



3 reti: Del Castillo (Brest), Pagis e Tosin (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Fati (Monaco), Kebbal (Paris FC), Barcola e Joao Neves (Paris Saint-Germain), Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasburgo), Magri (Tolosa)

8ª GIORNATA



Paris Saint-Germain - Strasburgo (17 ottobre, 20.45)

Nizza - Lione (18 ottobre, 17)

Angers - Monaco (18 ottobre, 19)

Marsiglia - Le Havre (18 ottobre, 21.05)

Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)

Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)

Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)

Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)