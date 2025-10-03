Ufficiale Tottenham, Bentancur rinnova: "Vogliamo costruire sul successo dell'Europa League"

Il Tottenham ha ufficializzato il rinnovo "a lungo termine" di Rodrigo Bentancur, pilastro del centrocampo degli Spurs dal gennaio 2022, quando arrivò dalla Juventus. Il 28enne uruguaiano ha collezionato finora 122 presenze con la maglia degli Spurs, segnando 9 gol.

"Sono davvero felice di continuare la mia storia con questo club fantastico", ha dichiarato Bentancur. "La mia famiglia è felice, ho compagni e amici straordinari e amo questo club. Vincere l’Europa League è stato un momento incredibile e ora vogliamo costruire su questo successo per conquistare altri trofei. Spero di vivere ancora molti anni qui". Il tecnico Thomas Frank ha aggiunto: "Sono estremamente contento che Rodrigo abbia deciso di legare il suo futuro al club. Dimostra fiducia nel progetto che stiamo costruendo. Bentancur è un centrocampista eccezionale, capace di dettare i ritmi di gioco, tenere unita la squadra e arrivare anche in area per creare e segnare gol".

Dal suo arrivo insieme a Dejan Kulusevski, Bentancur ha impattato subito, contribuendo alla qualificazione in Champions League già nella seconda metà della stagione 2021/22. Nonostante alcuni infortuni, tra cui la rottura del legamento crociato anteriore nel gennaio 2023 e un problema alla caviglia, ha guidato la squadra anche come capitano e ha segnato gol importanti, tra cui uno contro il Manchester United. Protagonista nella vittoria della UEFA Europa League 2024/25, giocando 13 delle 15 partite della competizione, Bentancur ha inoltre 72 presenze con l’Uruguay e ha partecipato a due Coppe del Mondo FIFA, confermandosi come uno dei centrocampisti più affidabili e versatili del panorama internazionale.