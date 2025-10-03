Ufficiale Palacios rinnova con il Bayer fino al 2030: "Cresciuti insieme, grande sensazione"

Il Bayer Leverkusen blinda uno dei suoi uomini simbolo. Il club tedesco ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Exequiel Palacios, campione del mondo con l’Argentina in Qatar 2022, che ha prolungato l'accordo fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista, attualmente fermo ai box per infortunio, era legato al Bayer fino al 2028.

"Palacios è diventato un punto fermo della nostra squadra da quando è arrivato nel 2020", ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes. "Negli ultimi anni si è affermato come uno dei giocatori chiave e continuerà ad avere un ruolo importante nella costruzione di un gruppo affamato di successi e capace di vincere trofei. La sua esperienza internazionale e le sue qualità, sia strategiche che individuali, lo rendono un elemento imprescindibile nel nostro progetto".

Per Palacios, il rinnovo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di crescita condiviso con il club. "Da quando sono arrivato in Germania cinque anni fa, il Bayer 04 ha vissuto uno sviluppo straordinario. È una grande sensazione sapere di aver contribuito a questa crescita", ha spiegato il 26enne. "Ora vogliamo continuare questa storia con una squadra che ha tutto per essere protagonista sia a livello nazionale che europeo. Non vedo l’ora di proseguire". Il prolungamento conferma la centralità dell’ex River Plate nei piani del Leverkusen, deciso a puntare ancora sulla sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i ritmi e la mentalità vincente mostrata in Bundesliga e con la maglia dell’Albiceleste.