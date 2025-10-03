LaLiga, via (all'8ª giornata) col Lisci. Alexis Sanchez ritrova il Barcellona
Campionato spagnolo già all'8ª giornata. Nell'ultimo weekend si è compiuto il sorpasso al comando, col Barcellona che ha scavalcato il Real Madrid, battuto nel derby. Catalani ora attesi a una trasferta complicata al "Sanchez Pizjuan", contro il Siviglia dell'ex Alexis Sanchez. Real Madrid che sfida un Villarreal reduce da tre vittorie conscutive in campionato e da un pari in extremis in Champions contro la Juventus. In gran forma, l'Atlético va in Galizia contro un Celta che a oggi non ha ancora vinto una partita. Ad aprire il programma, l'italiano Alessio Lisci alla guida dell'Osasuna, in casa contro il Getafe.
LALIGA, 8ª GIORNATA
Osasuna - Getafe (3 ottobre, 21)
Oviedo - Levante (4 ottobre, 14)
Girona - Valencia (4 ottobre, 16.15)
Athletic - Maiorca (4 ottobre, 18.30)
Real Madrid - Villarreal (4 ottobre, 21)
Alavés - Elche (5 ottobre, 14)
Siviglia - Barcellona (5 ottobre, 16.15)
Espanyol - Betis (5 ottobre, 18.30)
Real Sociedad - Rayo Vallecano (5 ottobre, 18.30)
Celta - Atlético Madrid (5 ottobre, 21)
CLASSIFICA
1. Barcellona 19
2. Real Madrid 18
3. Villarreal 16
4. Elche 13
5. Atlético Madrid 12
6. Betis 12
7. Espanyol 12
8. Getafe 11
9. Siviglia 10
10. Athletic 10
11. Alavés 8
12. Valencia 8
13. Osasuna 7
14. Oviedo 6
15. Levante 5
16. Rayo Vallecano 5
17. Celta 5
18. Real Sociedad 5
19. Maiorca 5
20. Girona 3
MARCATORI
8 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)
4 reti: Ferran Torres e Lewandowski (Barcellona), Borja Iglesias (Celta), Eyong e Romero (Levante), Muriqi (Maiorca)
9ª GIORNATA
Oviedo - Espanyol (17 ottobre, 21)
Siviglia - Maiorca (18 ottobre, 14)
Barcellona - Girona (18 ottobre, 16.15)
Villarreal - Betis (18 ottobre, 18.30)
Atlético Madrid - Osasuna (18 ottobre, 21)
Elche - Athletic (19 ottobre, 14)
Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)
Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)
Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)
Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)
