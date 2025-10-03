De la Fuente: "Morata out per scelta tecnica. Caso Yamal? Flick dovrebbe sapere certe cose"

Alla vigilia delle sfide decisive di qualificazione al Mondiale 2026 contro Georgia (11 ottobre a Elche) e Bulgaria (14 ottobre a Valladolid), Luis de la Fuente ha presentato la lista dei convocati e affrontato le polemiche emerse negli ultimi giorni.

Al centro delle discussioni, le dichiarazioni di Hansi Flick, secondo cui la Federazione non avrebbe tutelato Lamine Yamal. "Non c’è nessun conflitto con Flick - ha chiarito il CT spagnolo - ma mi hanno sorpreso quelle parole, perché lui sa bene come lavorano i selezionatori. Qui il rischio è zero: chi viene in nazionale è sano e pronto per giocare".

Sul talento del Barça, apparso dolorante dopo la gara con la Turchia, De la Fuente ha smentito ogni forzatura: "Durante la partita non è successo nulla. Ha avuto fastidi solo dopo, come capita a tutti. Nessuna decisione sbagliata". Tra i volti nuovi della lista ci sono Llorente, Baena e Barrios: "Stanno vivendo un momento straordinario, era giusto premiarli". Assenze pesanti invece per Morata e Fabián Ruiz: il primo escluso per scelta tecnica, il secondo per un problema muscolare: "Morata continua a essere molto importante per noi e lo sarà anche in futuro. Il fatto che non sia in questa convocazione risponde agli scenari che abbiamo immaginato contro i nostri avversari. Resta un giocatore fondamentale e lo sarà ancora. È un calciatore in piena attività e sono certo che disputerà un’ottima stagione".