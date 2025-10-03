Ozer eroe contro la Roma: "Avevo detto alla mia ragazza che non avrei preso gol"

Berke Ozer è stato l'assoluto protagonista della sfida vinta dal Lilla contro la Roma all'Olimpico. Il portiere turco ha parato tre rigori consecutivi nei minuti finali della partita, regalando ai Dogues una storica vittoria per 1-0 in trasferta. Un successo che segna un primato: mai prima d’ora una squadra francese aveva vinto sul campo dei giallorossi.

La serata allo Stadio Olimpico sembra uscita da un racconto. Non solo per la vittoria, ma soprattutto per lo scenario incredibile che ha visto Ozer brillare in maniera mai vista nel calcio europeo recente. Tutto ha avuto inizio all’82', quando l’arbitro ha assegnato un rigore per un fallo di mano di Aïssa Mandi. Artem Dovbyk si è presentato sul dischetto e Ozer ha respinto il tiro. Il rigore, però, è stato ripetuto per un’infrazione di un giocatore ospite e così Dovbyk ha avuto l'occasione per riscattarsi, ma ancora una volta Ozer ha parato la conclusione. Tutto finito? Nemmeno per sogno: ancora un'infrazione, ancora una possibilità per la Roma Matias Soulé ha preso il posto dell'ucraino ma il portiere del LOSC ha parato ancora una volta. Una sequenza incredibile, destinata a rimanere negli annali.

"Per essere onesto, non so cosa si provi, è come in un sogno!", ha raccontato il protagonista della serata. "Sapevo di poter parare il primo… ma i due successivi? È stato incredibile. Prima della partita avevo detto alla mia ragazza che non avrei preso gol", ride Ozer. Promessa mantenuta, una serata da incorniciare per il Lilla e per l'erede di Chevalier, che entra direttamente nella leggenda del club e del calcio francese in Europa.