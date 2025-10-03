Bundesliga, domani si sceglie la sfidante del Bayern. Bavaresi, partenza da record

Campionato tedesco arrivato alla 6ª giornata. Il Bayern ha avuto il miglior inizio di stagione nella storia della Bundesliga, con 15 punti, 22 gol segnati e tre subiti dopo cinque partite. Mai prima d'ora una squadra aveva segnato più gol nelle prime cinque partite di una stagione. L'Eintracht Francoforte è ora a quota 17 gol dopo la spettacolare vittoria per 6-4 sul Borussia Mönchengladbach, un nuovo record per il club dopo cinque partite. Interessante la sfida fra Borussia Dortmund e Lipsia dove in palio c'è il ruolo di sfidante dei bavaresi. Questo il quadro della giornata:

BUNDESLIGA, 6ª GIORNATA



Hoffenheim - Colonia (3 ottobre, 20.30)

Augsburg - Wolfsburg (4 ottobre, 15.30)

Werder Brema - St. Pauli (4 ottobre, 15.30)

Borussia Dortmund - Lipsia (4 ottobre, 15.30)

Bayer Leverkusen - Union Berlino (4 ottobre, 15.30)

Eintracht Francoforte - Bayern Monaco (4 ottobre, 15.30)

Stoccarda - Heidenheim (5 ottobre, 15.30)

Amburgo - Mainz (5 ottobre, 17.30)

Borussia Monchengladbach - Friburgo (5 ottobre, 19.30)

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 15

2. Borussia Dortmund 13

3. Lipsia 12

4. Eintracht Francoforte 9

5. Stoccarda 9

6. Bayer Leverkusen 8

7. Colonia 7

8. Friburgo 7

9. St. Pauli 7

10. Hoffenheim 7

11. Union Berlino 7

12. Wolfsburg 6

13. Amburgo 5

14. Mainz 4

15. Werder Brema 4

16. Augsburg 3

17. Heideheim 3

18. Borussia Monchengladbach 2

MARCATORI



10 reti: Kane (Bayern Monaco)

5 reti: Uzun (Eintracht Francoforte)

4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)

7ª GIORNATA



Union Berlino - Borussia Monchengladbach (17 ottobre, 20.30)

Colonia - Augsburg (18 ottobre, 15.30)

Heidenheim - Werder Brema (18 ottobre, 15.30)

Mainz - Bayer Leverkusen (18 ottobre, 15.30)

Lipsia - Amburgo (18 ottobre, 15.30)

Wolfsburg - Stoccarda (18 ottobre, 15.30)

Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)

Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)

St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)