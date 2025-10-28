Lo Zimbabwe alla ricerca del nuovo CT: si rivolge alla sezione "cerca-lavoro" della FIFA

La Federazione calcistica dello Zimbabwe (ZIFA) ha ufficialmente aperto la ricerca di un nuovo allenatore per la nazionale maschile, i “Warriors”, e si affida al portale FIFA dedicato alle offerte di lavoro. L’obiettivo, si legge nell'annuncio, è chiaro: riportare la squadra ai vertici del calcio africano e renderla competitiva in COSAFA, Coppa d’Africa (AFCON) e nei tornei FIFA. Il futuro commissario tecnico avrà il compito di guidare e sviluppare il gruppo, elaborando strategie tattiche moderne e programmi di allenamento basati su dati e prestazioni. Dovrà selezionare i migliori talenti del Paese, garantendo disciplina, professionalità e una chiara identità di gioco in linea con la strategia nazionale della ZIFA.

Tra i requisiti richiesti figurano la licenza CAF Pro o UEFA Pro, una laurea in scienze motorie o gestione calcistica come titolo preferenziale e almeno cinque anni di esperienza in panchine di livello internazionale o in club di prima divisione. È inoltre considerato un vantaggio l’aver partecipato a competizioni africane come AFCON, la CAF Champions League o la COSAFA Cup.

Il nuovo tecnico dovrà dimostrare forti doti di leadership, conoscenze tattiche avanzate e la capacità di lavorare in ambienti multiculturali. La ZIFA offre un pacchetto retributivo competitivo, legato ai risultati. Le candidature, comprensive di curriculum, lettera motivazionale e copie dei titoli, devono essere inviate via e-mail a vacancies@zifa.co.zw con oggetto “Head Coach (Warriors)”. Solo i profili selezionati saranno contattati. Fondata nel 1979, la ZIFA è affiliata a FIFA, CAF e COSAFA e promuove lo sviluppo del calcio in tutte le sue forme, dal futsal al beach soccer.