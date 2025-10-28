Bayern forza della natura: sa solo vincere, Kane è travolgente. Luis Diaz acquisto centrato

La maledetta stagione del 2023/24 è ancora impressa nitidamente nelle menti dei giocatori del Bayern Monaco, quando furono costretti ad assistere al Double del Bayer Leverkusen col trionfo in Bundesliga e la Coppa di Germania, oltre alla Supercoppa. Uno smacco quasi senza precedenti per i bavaresi, così in società hanno optato per una sterzata poderosa. Abbracciando il progetto neonato e sottovalutato inizialmente di Vincent Kompany.

Il grande ritorno

Una volta accomodatosi sulla panchina del Bayern, all'età di 38 anni e dopo una carriera brevissima e senza acuti per club allenati (Anderlecht e Burnley), l'ex difensore belga ha preso in mano la squadra. Con una serie di 25 vittorie, 7 pareggi e 2 sole sconfitte stagionali i Die Roten hanno riconquistato il titolo di campioni di Germania. E riaperto la nuova annata con il trionfo in Supercoppa di Germania.

La grande favorita

Si sa, riconfermarsi è sempre difficile. Ma il Bayern è ripartito ancora più forte stavolta e ha già raggiunto un record storico nel 2025/26: in 13 partite disputate tra tutte le competizioni ha ottenuto ufficialmente il miglior avvio di stagione nella storia dei top-5 campionati europei. Per i campioni di Germania sono arrivate 13 vittorie su 13. Una striscia ultra positiva. Mentre in Bundesliga finora in 8 incontri ha subito solamente 4 reti, alla faccia dei 30 centri realizzati.

Mercato win-win

Innesti oculati, senza spendere un'enormità di denaro. È stata questa la filosofia della dirigenza bavarese, che si è limitata a completare due investimenti mirati: Luis Diaz dal Liverpool (70 milioni) e Nico Jackson dal Chelsea (16,5 milioni in prestito). Con 7 gol e 4 assist per il colombiano voluto a tutti i costi, a margine della scottatura estiva per Woltemade. Bruciando tuttavia la folta concorrenza generata dalla scadenza contrattuale di Jonathan Tah al Leverkusen, con un ingaggio da soli 2 milioni di euro e un centrale roccioso, nonché simbolo della Nazionale tedesca. In perfetto stile Die Roten.

Bombe ad orologeria

Poi la permanenza di Olise è stata come un acquisto aggiunto, considerando la potenza sprigionata dal ragazzo (20 gol e 23 assist in 55 partite). Con un Harry Kane nuovo tornado in attacco (12 gol in 8 gare di campionato finora), Kompany può dormire sonni tranquilli.