Totti vota Spalletti: "La Juventus farebbe un grande affare. È forte e presente"

Francesco Totti, protagonista dello spot per Amaro Montenegro con Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dell'incontro con il suo ex allenatore con cui c'erano state tante polemiche: "C'è stata un'amicizia, è un piacere esserci ritrovati. Con C'è stata questa opportunità di confrontarci e siamo stati molto contenti".

Vi siete mai chiariti?

"Ancora no, avremo modo, ma è una cosa secondaria. Sono passati tantissimi anni e alcune cose vanno messe da parte".

Può essere l'uomo giusto per la Juventus?

"Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Penso che la Juve con lui farebbe un grande acquisto. È un allenatore forte, presente, che vuole fare bene ovunque va. Farebbero un grande affare".

Dybala è tornato decisivo per la Roma?

"Gioca da falso 9, è uno dei più forti che ci sia a Roma, fa la differenza, la novità sarebbe dare continuità. Spero possa fare così tutte le domeniche".

La Roma può lottare per la prima posizione?

"Dipende da loro, non è semplice perché per me ci sono 2-3 squadre più forti della Roma. L'obiettivo principale è tornare in Champions, poi se a 7-8 domeniche sei lì allora è diverso. Noi facevamo 3-4 gol a domenica, eravamo un rullo compressore".

Ora ci sono problemi?

"Ci sono due tipologie di giocatori diversi. Noi ne avevamo 3-4 di grande spessore, loro hanno grandi giocatori che devono ancora carburare. Spero possano fare grande la Roma".