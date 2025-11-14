Qual. Mondiali, CONCACAF: si deciderà tutto all'ultimo. Suriname e Curaçao sognano
Giochi ancora apertissimi in Nord, Centro America e Caraibi. Nella notte si sono giocate le partite valide per la quinta giornata del terzo turno di qualificazione. Tre posti diretti al Mondiale, nessuno ancora assegnato quando manca una giornata ancora da giocare.
Gruppo A
Suriname - El Salvador 4-0
Guatemala - Panama 2-3
Classifica
1. Suriname 9
2. Panama 9
3. Guatemala 5
4. El Salvador 3
Prossimo turno (18 novembre)
Guatemala - Suriname
Panama - El Salvador
- - -
Gruppo B
Bermuda - Curaçao 0-7
Trinidad e Tobago - Giamaica 1-1
Classifica
1. Curaçao 11
2. Giamaica 10
3. Trinidad e Tobago 6
4. Bermuda 0
Prossimo turno (18 novembre)
Giamaica - Curaçao
Trinidad e Tobago - Bermuda
- - -
Gruppo C
Costa Rica - Honduras
Haiti - Nicaragua
Classifica
1. Honduras 8
2. Haiti 8
3. Costa Rica 6
4. Nicaragua 4
Prossimo turno (18 novembre)
Costa Rica - Honduras
Haiti - Nicaragua
Per le seconde classificate del girone c'è ancora una possibilità. Le migliori due accederanno ai playoff inter-confederali, dove si sono già qualificate Bolivia e Nuova Caledonia e dove accederanno anche la vincente dello spareggio africano Nigeria-Repubblica Democratica del Congo e la vincente dello spareggio asiatico Iraq-Emirati Arabi Uniti. Questo playoff garantirà due posti ai Mondiali. Di seguito la classifica tra le seconde delle qualificazioni CONCACAF a una giornata dalla fine dei gironi:
1. Giamaica 10
2. Panama 9
3. Haiti 8
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30