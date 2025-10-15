Qualificazioni Mondiali (CONCACAF): colpaccio Giamaica, pari Panama all'ultimo respiro

La quarta giornata del terzo turno delle qualificazioni CONCACAF ai Mondiali 2026 si è conclusa nella notte italiana. La Giamaica che ha riconquistato il primo posto nel Gruppo B dopo aver travolto le Bermuda (4-0). I Reggae Boyz sono stati favoriti anche dal pareggio nato tra Trinidad e Tobago e il Curacao.

Nelle altre gare, nel Girone A, Panama ha avuto la forza e il guizzo di pareggiare in extremis contro il Suriname: quest'ultimo però ha mantenuto la vetta della classifica. Chiude il Guatemala, con la vittoria di misura a San Salvador, scavalcato El Salvador al terzo posto. Ora si trova a un solo punto dalla capolista, quando mancano due giornate alla fine. I discorsi qualificazione per i primi posti in ciascun gruppo, tuttavia, restano apertissimi.

I risultati di stanotte

Curacao - Trinidad e Tobago 1-1

Giamaica - Bermuda 4-0

Panama - Suriname 1-1

El Salvador - Guatemala 0-1

CLASSIFICHE

GRUPPO A

1. Suriname 6 punti

2. Panama 6

3. Guatemala 5

4. El Salvador 3

GRUPPO B

1. Giamaica 9 punti

2. Curacao 8

3. Trinidad e Tobago 5

4. Bermuda 0

QUALIFICATE AL MONDIALE 2026

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (1)

Inghilterra

SUD AMERICA (6)

Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda