Qualificazioni Mondiali (CONCACAF): colpaccio Giamaica, pari Panama all'ultimo respiro
La quarta giornata del terzo turno delle qualificazioni CONCACAF ai Mondiali 2026 si è conclusa nella notte italiana. La Giamaica che ha riconquistato il primo posto nel Gruppo B dopo aver travolto le Bermuda (4-0). I Reggae Boyz sono stati favoriti anche dal pareggio nato tra Trinidad e Tobago e il Curacao.
Nelle altre gare, nel Girone A, Panama ha avuto la forza e il guizzo di pareggiare in extremis contro il Suriname: quest'ultimo però ha mantenuto la vetta della classifica. Chiude il Guatemala, con la vittoria di misura a San Salvador, scavalcato El Salvador al terzo posto. Ora si trova a un solo punto dalla capolista, quando mancano due giornate alla fine. I discorsi qualificazione per i primi posti in ciascun gruppo, tuttavia, restano apertissimi.
I risultati di stanotte
Curacao - Trinidad e Tobago 1-1
Giamaica - Bermuda 4-0
Panama - Suriname 1-1
El Salvador - Guatemala 0-1
CLASSIFICHE
GRUPPO A
1. Suriname 6 punti
2. Panama 6
3. Guatemala 5
4. El Salvador 3
GRUPPO B
1. Giamaica 9 punti
2. Curacao 8
3. Trinidad e Tobago 5
4. Bermuda 0
QUALIFICATE AL MONDIALE 2026
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (1)
Inghilterra
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
