Arsenal, Arteta: "In Champions le gare si decidono nelle due aree. Dowman? Fa la differenza"

L'Arsenal si prende l'andata dei quarti di finale di Champions con la solita prova concreta e un gol in pieno recupero firmato da Kai Havertz. Alla fine della gara a Sky Sport parla Mikel Arteta: "Sapevamo perfettamente che qui sarebbe stato difficile, sono in tante le squadre che Abbiamo dominato in alcuni momenti, non siamo riusciti a sostenere meglio l'attacco, però alla fine chi è entrato ha fatto la differenza e questo è accaduto spesso durante la stagione. Raya? Fondamentale, in Champions è così, le gare si decidono nelle due aree. Dowman? Il dubbio di metterlo titolare l'ho avuto specie per quello che ha fatto in coppa, ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Champions".