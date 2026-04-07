Slot sogna la rivincita col PSG: "Nella vita è positivo avere una seconda possibilità"

Alla vigilia del quarto di finale di andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Liverpool, Arne Slot ha parlato in conferenza stampa con l’obiettivo di trasmettere fiducia e cercare una svolta dopo un periodo complicato.

Il tecnico olandese ha presentato la sfida come un’occasione per riscattare la pesante sconfitta subita in settimana contro il Manchester City (0-4 in FA Cup) e per cancellare, almeno in parte, il ricordo dell’eliminazione contro il PSG nella passata edizione della Champions. "Nella vita è sempre positivo avere una seconda possibilità", ha spiegato Slot, sottolineando anche come le due squadre condividano alcune caratteristiche, sia per il tipo di proprietà che per l’identità di gioco.

Il tecnico ha poi fatto riferimento alla scorsa stagione, ricordando il successo di misura ottenuto a Parigi in un match che, a suo dire, avrebbe potuto avere un esito molto più pesante: "Avremmo potuto perdere 4-0, forse anche peggio, ma siamo riusciti a segnare nel finale. È stata quasi una vittoria fortunata". Un’analisi lucida che evidenzia quanto Slot riconosca la forza del PSG, soprattutto nel recente passato.

Sul piano tattico, l’allenatore ha elogiato l’intensità della squadra francese: "Non ti permettevano di giocare con tranquillità, era pressing continuo, minuto dopo minuto". Parole che testimoniano il rispetto per una squadra che, secondo lui, ha meritato la vittoria della competizione e che anche in questa stagione si conferma tra le più competitive d’Europa. Infine, una nota sull’attacco: il rientro di Alexander Isak rappresenta una buona notizia per i Reds, anche se lo svedese non è ancora pronto per partire titolare. Una scelta prudente, in vista di una sfida che si preannuncia decisiva per il futuro.