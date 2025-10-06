Piove sul bagnato al PSG: problema alla coscia per Mayulu, altro infortunato in lista

Un altro cade. L'infermeria del PSG comincia ad essere parecchio affollata perché Désiré Doué e Ousmane Dembélé sono già ai box per i rispettivi infortuni, l'ultimo ad essersi aggiunto oggi Bradley Barcola ma adesso per Luis Enrique c'è da fare i conti anche con l'infortunio del baby talento Senny Mayulu.

Dopo essere stato convocato con la Nazionale francese Under 21 insieme a Zaire-Emery, il trequartista classe 2006 è risultato indisponibile per la trasferta alle Isole Far Oer, in programma questo venerdì e per la sfida contro l’Estonia di lunedì prossimo. Entrambe valide per le qualificazioni all’Europeo 2027, che si disputerà in Albania e Serbia. Il 19enne è alle prese con un guaio fisico, secondo quanto riportato da RMC Sport un problema alla coscia.

A questo punto Senny Mayulu resterà al Campus di Poissy per curarsi nei prossimi giorni. Da capire se riuscirà a recuperare in tempo per la sfida contro lo Strasburgo del 17 ottobre in Ligue 1. Autore di 11 presenze con il PSG dall’inizio della stagione (in tutte le competizioni), il giocatore francese ha realizzato 2 gol e fornito 1 assist. Schierato come falso 9 nella vittoria sul campo del Barcellona lo scorso mercoledì in Champions League (1-2), Mayulu ha segnato il gol del pareggio con una bella giocata al limite dell’area.